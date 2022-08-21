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    Фернанд Майембо - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Фернанд
    Фамилия Майембо
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Браззавиль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1996 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 Был в запасе Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    15.01.2023 1' -46' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 59' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    30.10.2022 69' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -83' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    79'
    14.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
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