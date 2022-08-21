Фернанд Майембо - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Фернанд
|Фамилия
|Майембо
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Фернанд
|Фамилия
|Майембо
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Браззавиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|15.01.2023
|1' -46'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|59' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|30.10.2022
|69' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -83'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|79'
|14.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)