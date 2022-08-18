Рарес Илие - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Рарес
|Фамилия
|Илие
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Рарес
|Фамилия
|Илие
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|76' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|15.09.2022
|1' -63'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|25.08.2022
|1' -77'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -64'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|51'