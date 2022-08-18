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    Рарес Илие - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Рарес
    Фамилия Илие
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Ницца (Ницца)
    27.10.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Партизан (Белград)
    13.10.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    06.10.2022 76' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Ницца (Ницца)
    15.09.2022 1' -63' Партизан (Белград) 1:1 Ницца (Ницца)
    08.09.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Кельн (Кельн)
    25.08.2022 1' -77' Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    18.08.2022 1' -64' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
    51'
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