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    Санусси Ба - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Санусси
    Фамилия Ба
    Команда РБ Лейпциг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 2004 (19 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 1:2 Унион Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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