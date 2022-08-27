Санусси Ба - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Санусси
|Фамилия
|Ба
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2004 (19 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Санусси
|Фамилия
|Ба
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РБ Лейпциг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.01.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.11.2022
|90' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.08.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|13.08.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)