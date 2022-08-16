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    Эрик Товмасян - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Эрик
    Отчество Каренович
    Фамилия Товмасян
    Команда Амкал
    Состав Основной
    Родной город Рязань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1997 (26 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкал 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 1' -90' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
    22'
    31.08.2022 1' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
    84'
    16.08.2022 1' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
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