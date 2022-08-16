Эрик Товмасян - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Каренович
|Фамилия
|Товмасян
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рязань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Каренович
|Фамилия
|Товмасян
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рязань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|22'
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|84'
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)