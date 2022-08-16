Сибскана - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Алешин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1983 (39 лет)
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Алешин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1983 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -63'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|1' -59'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|16.08.2022
|1' -76'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)