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    Симоне Пафунди - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Симоне
    Фамилия Пафунди
    Команда Удинезе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2006 (16 лет)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 86' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    26.02.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    18.02.2023 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 86' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.02.2023 86' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    07.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    12.11.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    18.09.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    20.08.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    13.08.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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