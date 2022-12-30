Фабрицио Ангилери - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Ангилери
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жунин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Ангилери
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жунин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|2:0
|Хетафе
|Испания. Примера, 28 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Атлетик
|0:0
|Хетафе
|Испания. Примера, 27 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Хетафе
|2:0
|Севилья
|Испания. Примера, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|10
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|10.03.2023
|72' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|20.02.2023
|78' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|24.10.2022
|1' -32'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|18.10.2022
|72' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.10.2022
|1' -59'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|24'
|08.10.2022
|1' -83'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|11.09.2022
|1' -52'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.09.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|22.08.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|3:1
|Хетафе (Хетафе)
|49' 90'
|15.08.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)