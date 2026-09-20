Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Фабрицио Ангилери - статистика

Коринтианс
15 марта 1994 (32), Жунин
#26 | Защитник
185 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 67'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
6'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
10
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 69'
8'
16'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
43'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 90'
Главные новости
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
9
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+