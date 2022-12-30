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    Фабрицио Ангилери - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фабрицио
    Фамилия Ангилери
    Команда Хетафе
    Состав Основной
    Родной город Жунин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Испания. Примера, 28 тур
    01.04.2023 Был в запасе Атлетик 0:0 Хетафе Испания. Примера, 27 тур
    19.03.2023 Был в запасе Хетафе 2:0 Севилья Испания. Примера, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 10 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    01.04.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    19.03.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:0 Севилья (Севилья)
    10.03.2023 72' -90' Кадис (Кадис) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    04.03.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:2 Жирона (Жирона)
    20.02.2023 78' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    12.02.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    08.01.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    30.12.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    24.10.2022 1' -32' Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    18.10.2022 72' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.10.2022 1' -59' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    24'
    08.10.2022 1' -83' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    18.09.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    11.09.2022 1' -52' Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    04.09.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    22.08.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 3:1 Хетафе (Хетафе)
    49' 90'
    15.08.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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