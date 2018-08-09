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    Сергей Пащенко - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пащенко
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Тирасполь
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 75
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Шериф (Тирасполь)
    23.08.2018 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Карабах (Агдам)
    16.08.2018 1' -90' Валюр (Рейкьявик) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    09.08.2018 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Валюр (Рейкьявик)
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