Сергей Пащенко - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пащенко
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пащенко
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирасполь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|23.08.2018
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Карабах (Агдам)
|16.08.2018
|1' -90'
|Валюр (Рейкьявик)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|09.08.2018
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Валюр (Рейкьявик)