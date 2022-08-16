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    Алексей Логвинов - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Логвинов
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 2001 (21 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зоркий 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2022 1' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
    78'
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