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Сесар де ла Хос
Статистика
Сесар де ла Хос - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1992 (34)
#17 | Полузащитник
179 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, Финал
Овьедо
3 : 1
21.06.2025
Мирандес
72' - 120'
117'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Овьедо
1 : 1
11.06.2025
Альмерия
84' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Овьедо
2 : 1
01.06.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Тенерифе
0 : 1
25.05.2025
Овьедо
82' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Овьедо
1 : 0
18.05.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг
1 : 1
11.05.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Уэска
1 : 2
03.05.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Овьедо
1 : 0
26.04.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Кордоба
0 : 0
20.04.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
1 : 1
05.04.2025
Овьедо
83' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 33 тур
Овьедо
2 : 1
30.03.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Овьедо
1 : 1
14.03.2025
Эльче
1' - 68'
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
1 : 0
08.03.2025
Овьедо
1' - 60'
Испания. Сегунда, 29 тур
Овьедо
1 : 2
02.03.2025
Депортиво
69' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Бургос
1 : 2
22.02.2025
Овьедо
1' - 46'
39'
Испания. Сегунда, 27 тур
Овьедо
1 : 0
16.02.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Овьедо
0 : 0
10.02.2025
Эльденсе
1' - 77'
Испания. Сегунда, 25 тур
Альмерия
1 : 1
01.02.2025
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Овьедо
1 : 0
26.01.2025
Кастельон
1' - 81'
Испания. Сегунда, 23 тур
Картахена
0 : 1
17.01.2025
Овьедо
83' - 90'
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