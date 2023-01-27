Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Саму Кошта - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Саму
    Фамилия Кошта
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Родной город Авейру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 2000 (22 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Альмерия 2:1 Валенсия Испания. Примера, 28 тур
    49'
    02.04.2023 1' - 90' Сельта 2:2 Альмерия Испания. Примера, 27 тур
    74'
    18.03.2023 Был в запасе Альмерия 1:1 Кадис Испания. Примера, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 22 1 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    49'
    02.04.2023 1' -90' Сельта (Виго) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    74'
    18.03.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Кадис (Кадис)
    12.03.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    04.03.2023 46' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    26.02.2023 83' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Барселона (Барселона)
    17.02.2023 1' -46' Жирона (Жирона) 6:2 Альмерия (Альмерия)
    11.02.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    63'
    06.02.2023 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    27.01.2023 87' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    23.01.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    15.01.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    08.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.12.2022 76' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2022 83' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    05.11.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    29.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    23.10.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    20.10.2022 64' -90' Альмерия (Альмерия) 3:2 Жирона (Жирона)
    16.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    08.10.2022 66' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    66'
    30.09.2022 1' -80' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    90'
    27.08.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    90'
    22.08.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    14.08.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 