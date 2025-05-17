Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Pedro Gomes - статистика

Завершил карьеру
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
0 : 2
07.04.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Боавишта
1 : 0
02.03.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
22.02.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 2
31.01.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
2 : 3
20.01.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 2
14.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
26.10.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
06.10.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 1
18.08.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 1
10.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+