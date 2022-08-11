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    Бартош Новак - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Бартош
    Фамилия Новак
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Радом
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -46' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    18.08.2022 82' -90' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    11.08.2022 82' -90' Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
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