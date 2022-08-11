Бартош Новак - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Радом
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Радом
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -46'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|82' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|82' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)