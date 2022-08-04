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    Йоханнес Или-Кокко - статистика

    #58 | Полузащитник
    Имя Йоханнес
    Фамилия Или-Кокко
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 2001 (21 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 80' -90' Бетис (Севилья) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    27.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    15.09.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    08.09.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 0:2 Бетис (Севилья)
    25.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:1 ХИК (Хельсинки)
    18.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    11.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    04.08.2022 73' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
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