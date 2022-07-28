Кингсли Сарфо - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Сарфо
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Сарфо
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|74'
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|78'
|04.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)