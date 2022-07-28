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    Кингсли Сарфо - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Кингсли
    Фамилия Сарфо
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Кумаси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    74'
    11.08.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    78'
    04.08.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    28.07.2022 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Ботев (Пловдив)
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