Пабло Родригес - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|87' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|73' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|76' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|74' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)