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Лех
Пабло Родригес
Статистика
€ 2 млн
Пабло Родригес - статистика
Лех
4 августа 2001 (25), Лас-Пальмас
#21 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
1' - 82'
81'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
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Польша. Экстракласа 2025/2026
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Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лех
5
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
1' - 82'
81'
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
67' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
1' - 64'
20, 45'
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
1' - 76'
50'
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик
1' - 90'
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