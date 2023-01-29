Андреа Колпани - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Колпани
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Колпани
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 67'
|Удинезе
|2:2
|Монца
|Италия. Серия А, 29 тур
|48'
|02.04.2023
|60' - 90'
|Монца
|0:2
|Лацио
|Италия. Серия А, 28 тур
|18.03.2023
|78' - 90'
|Монца
|1:1
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|20
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -67'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Монца (Монца)
|48'
|02.04.2023
|60' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Лацио (Рим)
|18.03.2023
|78' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|12.03.2023
|75' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Монца (Монца)
|04.03.2023
|71' -90'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|85' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|79' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|46' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|71'
|14.01.2023
|69' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|73' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|1' -66'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|1' -73'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|87' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|90'
|31.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|59' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|69' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|58' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|76' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|1' -61'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|32'
|21.08.2022
|83' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)