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    Андреа Колпани - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Колпани
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Брешиа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1999 (23 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 67' Удинезе 2:2 Монца Италия. Серия А, 29 тур
    48'
    02.04.2023 60' - 90' Монца 0:2 Лацио Италия. Серия А, 28 тур
    18.03.2023 78' - 90' Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 20 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -67' Удинезе (Удине) 2:2 Монца (Монца)
    48'
    02.04.2023 60' -90' Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    18.03.2023 78' -90' Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    12.03.2023 75' -90' Верона (Верона) 1:1 Монца (Монца)
    04.03.2023 71' -90' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 85' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 79' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 46' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    71'
    14.01.2023 69' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 73' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -66' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 1' -73' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 87' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    90'
    31.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 59' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 69' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 58' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 76' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -61' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    32'
    21.08.2022 83' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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