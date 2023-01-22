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    Самуэле Биринделли - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Самуэле
    Фамилия Биринделли
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Пиза
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1999 (23 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 67' - 90' Удинезе 2:2 Монца Италия. Серия А, 29 тур
    02.04.2023 Был в запасе Монца 0:2 Лацио Италия. Серия А, 28 тур
    18.03.2023 Был в запасе Монца 1:1 Кремонезе Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 23 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 67' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Монца (Монца)
    02.04.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Лацио (Рим)
    18.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    12.03.2023 1' -46' Верона (Верона) 1:1 Монца (Монца)
    04.03.2023 1' -71' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    45'
    18.02.2023 1' -59' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    54'
    12.02.2023 57' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    90'
    06.02.2023 72' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 78' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 1' -46' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 1' -46' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    16'
    07.01.2023 1' -73' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    86'
    13.11.2022 77' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 70' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 75' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 71' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    90'
    18.09.2022 84' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -46' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    29'
    05.09.2022 1' -76' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 1' -83' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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