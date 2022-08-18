Ва - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Владимиру
|Фамилия
|Фелиш
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1998 (24 года)
|Рост
|166
|Имя
|Владимиру
|Фамилия
|Фелиш
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1998 (24 года)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -67'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|1' -46'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)