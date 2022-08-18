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    Ва - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Владимиру
    Фамилия Фелиш
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 1998 (24 года)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -67' Олимпиакос (Пирей) 2:1
    (3:1)п    		 Аполлон (Лимассол)
    18.08.2022 1' -46' Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
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