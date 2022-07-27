Пьер Корню - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Корню
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Корню
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авиньон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|11
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -85'
|Маккаби (Хайфа)
|1:6
|Бенфика (Лиссабон)
|25.10.2022
|1' -70'
|ПСЖ (Париж)
|7:2
|Маккаби (Хайфа)
|11.10.2022
|1' -71'
|Маккаби (Хайфа)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|7' 27'
|05.10.2022
|1' -60'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Маккаби (Хайфа)
|14.09.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|23.08.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:2
|Маккаби (Хайфа)
|17.08.2022
|1' -62'
|Маккаби (Хайфа)
|3:2
|Црвена Звезда (Белград)
|09.08.2022
|61' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Маккаби (Хайфа)
|68'
|03.08.2022
|1' -73'
|Маккаби (Хайфа)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|27.07.2022
|1' -72'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:4
|Маккаби (Хайфа)
|65'
|20.07.2022
|1' -79'
|Маккаби (Хайфа)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)