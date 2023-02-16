Фарис Мумбанья - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Фарис
|Фамилия
|Мумбанья
|Команда
|Кристиансунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Фарис
|Фамилия
|Мумбанья
|Команда
|Кристиансунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -69'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|1' -70'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|66'