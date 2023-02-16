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    Фарис Мумбанья - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Фарис
    Фамилия Мумбанья
    Команда Кристиансунн
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 2000 (22 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -69' Лех (Познань) 1:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.02.2023 1' -70' Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    66'
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