Хенрик Удаль - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Удаль
|Команда
|ХамКам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Удаль
|Команда
|ХамКам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|22
|4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|72' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|29.10.2022
|67' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|78' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|74' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|18.09.2022
|75' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.09.2022
|68' -90'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|04.09.2022
|74' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|28.08.2022
|74' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|21.08.2022
|46' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|1' -71'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|45'
|07.08.2022
|1' -79'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|71'
|30.07.2022
|1' -74'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|24.07.2022
|1' -66'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|17.07.2022
|66' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|10.07.2022
|46' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:0
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|47' 80'
|26.06.2022
|1' -58'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|1' -61'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|29.05.2022
|64' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|22.05.2022
|68' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|16.05.2022
|62' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|24.04.2022
|72' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2022
|70' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)