Стефано Сурданович - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Сурданович
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Сурданович
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 77'
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 88'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|45'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|18
|3
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -77'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|1' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|45'
|11.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|12.11.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|05.11.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|82'
|29.10.2022
|1' -83'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|36'
|23.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|08.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|40'
|18.09.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|03.09.2022
|1' -87'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|25' 87'
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|41'
|07.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|70'
|30.07.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)