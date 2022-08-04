Ли Грейс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Грейс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Грейс
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|49'
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)
|31'