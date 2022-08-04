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    Боян Радулович - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Боян
    Фамилия Радулович
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Лейда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1999 (23 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 5 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 80' -90' Бетис (Севилья) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    27.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    13.10.2022 Был в запасе Лудогорец (Разград) 2:0 ХИК (Хельсинки)
    06.10.2022 74' -90' ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 73' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    83'
    11.08.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    10'
    04.08.2022 46' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
    64'
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