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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Хайдук
Халил Фаяд
Статистика
€ 1,50 млн
Халил Фаяд - статистика
Хайдук
9 июня 2004 (22), Монпелье
#8 | Полузащитник
172 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Риека
3 : 0
20.09.2026
Хайдук
1' - 82'
75'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
62' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Рудеш
0 : 4
06.09.2026
Хайдук
64' - 90'
87'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1 : 4
10.05.2025
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 0
04.05.2025
Монпелье
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
0 : 0
27.04.2025
Реймс
1' - 74'
37'
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
5 : 1
19.04.2025
Монпелье
72' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
2 : 0
13.04.2025
Монпелье
1' - 58'
37'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
0 : 2
06.04.2025
Гавр
56' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
1 : 0
30.03.2025
Монпелье
72' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 2
16.03.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
46' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
2 : 0
23.02.2025
Монпелье
1' - 69'
50'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 4
16.02.2025
Лион
62' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Страсбур
2 : 0
09.02.2025
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 2
31.01.2025
Ланс
1' - 69'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
26.01.2025
Монпелье
61' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
17.01.2025
Монако
64' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
12.01.2025
Анжер
82' - 90'
83'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
1 : 0
04.01.2025
Монпелье
65' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
1' - 71'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
63' - 90'
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