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    Карлос Балеба - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Балеба
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 87' - 90' Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    24.02.2023 Был в запасе Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 88' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 90' - 90' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 87' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    24.02.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    19.02.2023 88' -90' ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    12.02.2023 90' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    04.02.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    01.02.2023 1' -66' Лилль (Лилль) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    15.01.2023 1' -66' Лилль (Лилль) 5:1 Труа (Труа)
    23'
    11.01.2023 1' -74' Брест (Брест) 0:0 Лилль (Лилль)
    13.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    06.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    30.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:3 Монако (Монако)
    14.10.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    09.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    17.09.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    10.09.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Лилль (Лилль)
    31.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    26.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:7 ПСЖ (Париж)
    12.08.2022 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    07.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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