Лени Йоро - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лени
|Фамилия
|Йоро
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 2005 (17 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лени
|Фамилия
|Йоро
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 2005 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|14' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|08.02.2023
|1' - 46'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|14' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|04.02.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|1' -62'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2023
|1' -77'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|11.01.2023
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)