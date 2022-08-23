Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оливер Хэммонд - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Оливер
    Фамилия Хэммонд
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 ноября 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 86' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.08.2022 Был в запасе Гримсби Таун (Клифорпс) 0:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    • Читайте нас: 
    11