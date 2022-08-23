Оливер Хэммонд - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Хэммонд
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2002 (20 лет)
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Хэммонд
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|86' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)