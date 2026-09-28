Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023