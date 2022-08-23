Льюис Уоррингтон - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уоррингтон
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Уоррингтон
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|64' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)