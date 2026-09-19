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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетик
Альваро Джало
Статистика
€ 4 млн
Альваро Джало - статистика
Атлетик
16 августа 1999 (27), Мадрид
#25 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
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Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
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Атлетик
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
81' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
Был в запасе
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