Габриэл Сара - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Сара
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Габриэл
|Фамилия
|Сара
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июня 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 87'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|65' 38'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|33'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|58' 89'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)