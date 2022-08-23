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    Люк Харрис - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Люк
    Фамилия Харрис
    Команда Фулхэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 2005 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Брентфорд 3:2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 Был в запасе Фулхэм 2:0 Лидс Англия. Кубок, 1/8 финала
    08.02.2023 1' - 46' Сандерленд 2:3 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
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