Люк Харрис - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (17 лет)
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Харрис
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|08.02.2023
|1' - 46'
|Сандерленд
|2:3
|Фулхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)