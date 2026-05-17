Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Тео Де Персен
Статистика
€ 400 тыс
Тео Де Персен - статистика
Осер
2 февраля 2001 (25)
#40 | Вратарь
185 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
2 : 1
10.05.2026
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
3 : 1
03.05.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
3 : 2
25.04.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2 : 2
19.04.2026
Осер
72' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
0 : 0
11.04.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гавр
1 : 1
05.04.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
3 : 0
21.03.2026
Брест
8' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Марсель
1 : 0
13.03.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Осер
0 : 0
07.03.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Осер
0 : 3
22.02.2026
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
1 : 3
15.02.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
0 : 0
08.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
0 : 0
01.02.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Осер
0 : 1
23.01.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 0
17.01.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 0
04.01.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
3 : 4
14.12.2025
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
0 : 0
23.11.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
0 : 1
01.11.2025
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
3 : 0
29.10.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
26.10.2025
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
2 : 2
19.10.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
1 : 2
04.10.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
2 : 0
27.09.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 0
21.09.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 2
13.09.2025
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 0
30.08.2025
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
3 : 1
23.08.2025
Осер
45' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Осер
1 : 0
17.08.2025
Лорьян
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+