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    Анатолий Сылка - статистика

    Имя Анатолий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Сылка
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1978 (44 года)
    Рост 179
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2009 46' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0
    11.04.2009 1' -46' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Дружба (Майкоп)
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