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    Жан Медведь - статистика

    #55 | Нападающий
    Имя Жан
    Фамилия Медведь
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 112' -124' Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    18.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
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