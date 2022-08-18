Жан Медведь - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Медведь
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Медведь
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|112' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)