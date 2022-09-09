Николай Михайленко - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -68'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Днепр-1 (Днепр)
|27.02.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|01.12.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Заря (Луганск)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Динамо (Киев)