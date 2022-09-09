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    Николай Михайленко - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Николай
    Фамилия Михайленко
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -68' Александрия (Александрия) 2:2 Днепр-1 (Днепр)
    27.02.2023 1' -90' Александрия (Александрия) 3:3 Металлист 1925 (Харьков)
    01.12.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 2:2 Колос (Ковалевка)
    27.11.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    13.11.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:2 Заря (Луганск)
    08.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Заря (Луганск)
    28.10.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 0:3 Заря (Луганск)
    23.10.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    09.10.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 3:0 Заря (Луганск)
    09.09.2022 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    03.09.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:2 Динамо (Киев)
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