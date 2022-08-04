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    Арсений Батагов - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Арсений
    Фамилия Батагов
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Березовка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 2002 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Университатя (Крайова) 3:0 Заря (Луганск)
    04.08.2022 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Университатя (Крайова)
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