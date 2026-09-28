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Команды
Фулхэм
Хуго Ларссон
Статистика
€ 28 млн
Хуго Ларссон - статистика
Фулхэм
27 июня 2004 (22)
#15 | Полузащитник
187 см
Швеция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
80' - 90'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
1 : 1
20.09.2026
Манчестер Юнайтед
77' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
2 : 3
15.09.2026
Фулхэм
1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 0
12.09.2026
Фулхэм
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
2 : 3
05.09.2026
Кристал Пэлас
79' - 90'
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Фулхэм
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
2 : 3
15.09.2026
Фулхэм
1' - 63'
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