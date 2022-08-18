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    Антон Братков - статистика

    #95 | Защитник
    Имя Антон
    Фамилия Братков
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Родной город Кировоград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -121' Шериф (Тирасполь) 1:0
    (3:2)п    		 Пюник (Ереван)
    18.08.2022 1' -90' Пюник (Ереван) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    51'
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