Антон Братков - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Братков
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кировоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Братков
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кировоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|51'