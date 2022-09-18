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    Арно Дони - статистика

    #85 | Защитник
    Имя Арно
    Фамилия Дони
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 2004 (18 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 57' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 57' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    26.12.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    22.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    09.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.09.2022 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    13.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    29.07.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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