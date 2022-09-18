Арно Дони - статистика
#85 | Защитник
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Дони
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Дони
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|57' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|57' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|29.07.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)