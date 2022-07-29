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    Виктор Боне - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Боне
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1998 (25 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    22.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    18.09.2022 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    28.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 1' -46' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    11'
    29.07.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
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