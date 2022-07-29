Виктор Боне - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Боне
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Боне
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1998 (25 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|1' -46'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11'
|29.07.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)