Симон Адингра - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Адингра
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ямусукро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Адингра
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ямусукро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|14'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|66'
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|20
|6
|3
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|14'
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|46' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|66'
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -65'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|61' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|08.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|63'
|13.11.2022
|89' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|64' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.10.2022
|46' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -14'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|14'
|19.10.2022
|1' -74'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|79' 90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|56' 3'
|01.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|8'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|04.09.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|29.07.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)