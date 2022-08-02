Антонио Марин - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Марин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|90'
|06.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)
|24.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:2
|Лудогорец (Разград)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Шкупи (Чаир)
|0:1
|Динамо (Загреб)