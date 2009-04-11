|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|63' -63'
|Дагдизель (Махачкала)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|22.06.2009
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Астрахань (Астрахань)
|14.06.2009
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|17.05.2009
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.05.2009
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|32'
|17.04.2009
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.04.2009
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Дружба (Майкоп)