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    Филип Чихак - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Чихак
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Пльзень
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июля 1999 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Градец-Кралове 10 0 0 0 0
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    05.02.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    13.11.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    06.11.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    15.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    08.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 4:1 Теплице (Теплице)
    01.10.2022 1' -90' Спарта (Прага) 2:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    18.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    04.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Баник (Острава)
    13.08.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Виктория (Пльзень)
    06.08.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    30.07.2022 Был в запасе Теплице (Теплице) 2:2 Виктория (Пльзень)
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