Филип Чихак - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Чихак
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Чихак
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пльзень
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Градец-Кралове
|10
|0
|0
|0
|0
|Виктория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|13.11.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.11.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|15.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Зброевка (Брно)
|08.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|01.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|18.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|04.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|06.08.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)