Евгений Щербаков - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Щербаков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Щербаков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)