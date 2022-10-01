Пиус Грабхер - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Пиус
|Фамилия
|Грабхер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Пиус
|Фамилия
|Грабхер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|18
|1
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|87'
|12.11.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|8' 86'
|05.11.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|23.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|08.10.2022
|1' -80'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|73'
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|14.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|67'
|07.08.2022
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|40'
|30.07.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|71'
|24.07.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)