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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Belal Halbouni
Статистика
Belal Halbouni - статистика
Ванкувер Уайткепс
#12 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
14
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
23.11.2025
Лос-Анджелес
90' - 120'
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
1 : 1
02.11.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.10.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 51 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
19.10.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Орландо Сити
1 : 2
12.10.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
06.10.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
1' - 90'
57'
США. МЛС, 46 тур
Канзаc Сити
0 : 2
21.09.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
57'
США. МЛС, 45 тур
Ванкувер Уайткепс
7 : 0
14.09.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
24.08.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
18.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
36'
США. МЛС, 38 тур
Сан-Хосе
2 : 1
10.08.2025
Ванкувер Уайткепс
86' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.07.2025
Канзаc Сити
88' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сан-Диего
1 : 1
20.07.2025
Ванкувер Уайткепс
34' - 90'
90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
84' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Колорадо
3 : 0
13.07.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
05.07.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 5
26.06.2025
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
2 : 1
15.06.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Остин
0 : 0
18.05.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
12.05.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
27.04.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сент-Луис
0 : 0
20.04.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
13.04.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Торонто
0 : 0
29.03.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
23.03.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Даллас
0 : 1
16.03.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
09.03.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
03.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
03.03.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Портленд
1 : 4
24.02.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
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